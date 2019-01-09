Dirar ve Aatif ateşleyici oldu

Volkan Demirel’den önce affedilen Fenerbahçe’nin Faslı yıldızları Nabil Dirar ve Aatif, Antalya kampında takıma hem neşe hem de büyük bir hırs getirdi.

Antrenmanlarda oldukça hırslı olan Dirar ile Aatif, diğer arkadaşları için de adeta ateşleyici görevini üstleniyorlar.

İdmanlarda her arkadaşıyla yakından ilginen iki futbolcunun, önceki gün verilen izinde bile kamp yapılan otelin sahasında ekstra idmanlar yaptıkları ve bir an önce fizik olarak daha iyi bir seviyeye gelmeye çalıştıkları belirtildi.