Dirar geçtiğimiz sezon istenmeyen adamdı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Mauricio İsla, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 10 ismin sözleşmesi sona erecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Eğer bu kararından vazgeçerse, kendisiyle yeniden sözleşme imzalanacak.

Diğer oyuncular arasında imzayı atan ilk isim ise Nabil Dirar oldu. Fenerbahçe, dün Faslı futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldığını duyurdu. 33 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 3.5 milyon Euro+1 milyon Euro bedelle Monaco’dan transfer edilmişti. Resmi açıklama olmasa da oyuncunun senelik maaşının 3 milyon Euro olduğu öne sürülmüştü.

İstenmeyen adamdı

Dirar, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmış, Ali Koç bunun nedenini, “Disiplinsiz, ciddiyetsiz ve vurdumduymaz tavırlar” olarak açıklamıştı. Ancak Ersun Yanal gelince affedilen tecrübeli oyuncu, takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.