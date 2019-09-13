Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.

13 Eylül 2019, Cuma 11:37
- A +
Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...