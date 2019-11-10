Dirar: En güçlü aday biziz

Kanarya’da sözleşmesini uzatan Nabil Dirar, “Kasımpaşa karşısında en iyi maçlarımızdan birini çıkartamadık ama 3 puan aldığımız için mutluyum. Gelecek maçlarda daha iyisini yaparak maksimum puanlar almak istiyoruz” dedi. Dirar ayrıca, “Sözleşmemi uzattığımız için mutluyuz. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız. Bazı hatalarımızı azaltırsak şampiyonluğun en güçlü adayı biziz” ifadelerini kullandı.