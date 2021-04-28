Diouf: Kim müsaitse golü o atar

Hatayspor'un Gençlerbirliği karşısında attığı 3 golün 2'sinde imzası olan Mame Diouf, karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı:

Golcü olarak iyiydi gol atmak. Takıma bu konuda yardımcı olduğum için çok mutluyum ama önemli olan takım olmak. Takım kazanırsa bizler de parlıyoruz. Biz aslında bunu yapıyoruz. Ben müsaitsem kendim atmaya çalışıyorum ama arkadaşım benden daha müsaitse ona attırmaya çalışıyorum. Asıl hiçbir şey yokken futbol oynamak önemlidir. Burada biz de birlikte üretmeye ve oynamaya çalışıyoruz. Bir yere gittiğimizde galibiyet için gidiyoruz."