Diouf - Boupendza ikilisi 39 gol attı! Avrupa'da üçüncü...
Hatayspor'un iki yıldızı Aaron Boupendza ve Mame Diouf, Süper Lig'de gol krallığı yarışmasında ilk 2'ye girdiler. Adeta birbirleri ile yarışan iki oyuncudan Boupendza 21 golle ilk sırada, Mame Diouf 18 golle ikinci sırada yer alıyor. Toplamda 39 gole ulaşan ikili Avrupa'nın önde gelen 10 ligi arasında üçüncü sıraya yerleşti
Süper Lig'de bu sezon gol krallığı yarışında iki Hataysporlu oyuncu zirveye yerleşti. Adeta birbirleri ile yarışan iki oyuncudan Aaron Boupendza 21 golle ilk sırada yer alırken Mame Diouf 18 golle ikinci sıraya yerleşti. Mame Diouf son olarak Gençlerbirliği maçında iki gol atıp galibiyette önemli katkı sağladı
21 gol - Boupendza
18 gol - Mame Diouf
15 gol - Aboubakar
15 gol - Cyle Larin
Avrupa'da 3.sıradalar
Toplamda 39 gole ulaşan ikili Avrupa'nın önde gelen 10 ligi arasında üçüncü sıraya yerleşti. Boupendza - Mame Diouf ikilisinin önünde sadece Lewandowski - Müller (46 gol) ve Paul Onuachu - Bongonda (43 gol) ikilileri var.
Lewandowski - Thomas Müller (46 gol)
Paul Onuachu - Theo Bongonda (43 gol)
Boupendza - Diouf (39 gol)
Mbappe - Moise Kean (37 gol)
Harry Kane - Heung Min Son (36 gol)
Messi - Griezmann (36 gol)
Lukaku - L. Martinez (36 gol)
C. Ronaldo - Morata (34 gol)