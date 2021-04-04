Diouf atıyor, Hatayspor kazanıyor

1-0 kazandıkları Kasımpaşa, Kayseri ve Göztepe maçlarının yanı sıra B.B.Erzurum (2 maçta da attı), Denizli, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarında gol atan 33 yaşındaki forvetin skor üretip de Hatay'ın kazanamadığı tek maç 1-1 sonuçlanan Sivas deplasmanı oldu. 21'de Akintola'nın pasında perdeyi açan Diouf 71'de de ikinci kez Galatasaray filelerini sarsarken, Konyalı Erdon Daci'den sonra Sarı-Kırmızılılar'a bu sezon bir maçta 2 gol atan ikinci oyuncu oldu.