Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, özellikle bonservissiz isimlere yönelmişken bu doğrultuda gündemde yer alan isimlerden Dino Arslanagic'ten iyi haber geldi. Arslanagic, Belçika ekibi Antwerp ile olan kontratının sonuna geldi ve takımdan ayrılma kararı aldı. Het Laatste Nieuws takımdan ayrılma kararı alan Arslanagic'in zaten uzun süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu aktardı.

Dino Arslanagic kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

24 Nisan 1993'de Belçika'da dünyaya gelen Dino, futbola Mouscron'da başladı. Fiziği ile ön plana çıkan genç oyuncu önce Lille'e, ardından Standart Liege'e transfer oldu. Standart Liege'de toplam 100 maça çıkan Arslanagic, rakip filelere 5 gol bırakmayı başardı. 2016-2017 sezonunda futbola başladığı Mouscron'a dönen başarılı stoper, 18 maçta forma giydikten sonra 400 bin Euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer oldu.

Royal Antwerp'in değişilmez isimlerinin başında gelen 26 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda 20, ikinci sezonunda ise 37 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı. Bu sezon ise toplamda 26 maçta Antwerp forması giydi. Bosna Hersek asıllı olan Belçikalı oyuncu, Belçika'nın U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Henüz A Milli Takım formasını giyemeyen Dino, gücü, fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Başarılı oyuncunun, takımıyla kontratı bitti ve kısa süre içinde serbest kalacak.