Tahsin BAYTAR/DİNAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Süper Amatör Lig futbol sezonu törenle başladı.

Dinar İlçe Stadı'nda oynanan Dinar Belediyespor ile Afyonkarahisar Karşıyaka Spor maçı öncesi 2019- 2020 Afyonkarahisar Süper Amatör Lig futbol sezonu açılış töreni düzenlendi. Törene Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, Dinar Belediyespor Başkanı Fahri Gündüz, Dinar Belediyespor yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Nihat Sarı, "Yeni sezonda başta Dinar Belediyespor'umuz olmak üzere tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçların alındığı bir sezon olur" dedi.

Konuşmanın ardından hakemlere, rakip takımın başkanına ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi. Sonrasında oynanan maçı Dinar Belediyespor 1-0 kazandı.

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