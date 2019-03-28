Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 83-83

FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari ile 83-83 berabere kalarak elendi.

28 Mart 2019, Perşembe 01:42
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Dinamo Sassari - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 83-83

FIBA Europe Cup çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari ile 83-83 berabere kalarak elendi. 

Sardinya Adası’nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-12 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 52-28 üstün gitti.

Geçen hafta İzmir’de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, büyük heyecana sahne olan maçın üçüncü çeyreğini 69-50 önde tamamladı.

Son çeyrekte toparlanan ve yeşil-kırmızılı ekibi 14 sayıda tutan İtalyan temsilcisi, farkı kapattı ve mücadele 83-83 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Dinamo Sassari adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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