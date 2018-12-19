Dinamo Kursk, Hatay'ı farklı geçti: 85-71

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 7. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya deplasmanında Dinamo Kursk’a 85-71 yenildi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 21:52
- A +
Dinamo Kursk, Hatay'ı farklı geçti: 85-71

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 7. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya deplasmanında Dinamo Kursk’a 85-71 yenildi.

Kursk şehrindeki Spor ve Konser Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-16 önde kapatan Rus ekibi, soyunma odasına da 41-38 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan ve final periyoduna 64-51 önde giren Dinamo Kursk, sahadan da 85-71 galip ayrıldı.

Dinamo Kursk, yedinci maçında da galibiyet elde ederken Hatay Büyükşehir Belediyespor beşinci yenilgisini aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.