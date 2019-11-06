Dinamo Kursk - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 54-73

FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kursk'u 73-54 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı.

06 Kasım 2019, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Dinamo Kursk - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 54-73

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu’ndaki 4. maçında Rus ekibi Dinamo Kursk’u 73-54 yendi.

Kursk kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-16 önde bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına da 6 sayılık farkı koruyarak (35-41) gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya çıkaran (41-58) sarı-lacivertliler, sahadan 73-54 galip ayrıldı.

Fenerbahçeli Iagupova, 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, gruptaki 3. galibiyetini, Dinamo Kursk ise 2. yenilgisini aldı.


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