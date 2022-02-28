Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası Dinamo Kiev ve Shakhtar'ın oyuncuları, zor durumda olduklarını belirterek yardım talebinde bulunmuşlardı. Endişeli bekleyiş, sorunsuz bir tahliye operasyonu ile sona erdi.

Kiev'de günlerdir kabusu yaşayan futbolcular, Romanya Futbol Federasyonu'nun da büyük desteği ile Ukrayna'dan ayrıldılar. Rumen gazeteci Emanuel Roşu, oyuncuların sınırı geçtikten sonraki durumuna ilişkin bir fotoğraf ile haberi duyurdu. Sınırı geçen oyuncular Romanya Futbol Federasyonu Başkanı tarafından karşılandı.

Oyuncular Romanya Millî Takımı otobüsü ile alınarak Bükreş'e geçtiler. Burada bir süre dinlenip daha sonra ülkelerine dönecekler.