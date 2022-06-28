Fenerbahçe ’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev’de teknik patron Mircea Lucescu, İsviçre’de Blick’e röportaj verdi. Rumen teknik adam, Ukrayna’daki savaşa dikkat çekerek, “Futbol yaşamak için umut verir, coşku ve motivasyon verir. Ukrayna’nın İskoçya ve Galler’e karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında bu görüldü. 90 dakika boyunca ülkede neler olup bittiğini unuttular. Biz de yardım edebilmek için yurt dışına çıktık, maçlar oynadık. Savaşta herkes elinden geldiğince yardımcı olabilir ancak kendi mesleklerini yaparak. Bu maçlarda para kazandılar ve Ukrayna’ya yolladılar” dedi. Mircea Lucescu, Dortmund dışında Avrupa’nın büyük kulüplerinin bu konuda kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

‘Lig yeniden başlamalı’

Tecrübeli teknik adam, bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak, “Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile 20 Temmuz’da Polonya’da oynayacağız. Bir hafta sonra da Türkiye’ye gideceğiz. Bu eşleşmeye hazırlanmaya çalışıyoruz. Aralık’tan beri 21 hazırlık maçı yaptık, 18 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyorum” dedi. Lucescu, Ukrayna’da ligin yeniden başlaması gerektiğini, karşılaşmaların daha az tehlikeli bölgelerde yapılması gerekse bile Ukrayna Ligi’nin oynanmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.