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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği açıklandı.

03 Temmuz 2022, Pazar 19:14 Son Güncelleme:
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına İsveçli hakem

Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Gleen Nyberg yönetecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00’da Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg’in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Ladeback.

İHA

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