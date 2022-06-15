Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu. Sarı-Lacivertli takım Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibini geçerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Ne zaman, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile eşleşti. Mücadele savaş nedeniyle Polonya'da oynanacak. Jorge Jesus yönetiminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertli ilk maçta isdeği skoru alarak Ülker Stadı'ndaki maça avantajlı şekilde çıkmak istiyor.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Ne zaman, saat kaçta?
İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanş 26-27 Temmuz'da oynanacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev'in sahasında oynanacak karşılaşmanın Polonya'da oynanacağı öğrenildi. Rövanş karşılaşması, Ülker Stadyumu’nda olacak.
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca
Sturm Graz
Union Saint-Gillo