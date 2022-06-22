Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev ile ilk maçı 20 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in konuğu olacak. Dinamo Kiev Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacağı belirtildi.

Ukrayna Milli Takımı da Haziran ayı içinde Uluslar Ligi'nde ev sahibi konumunda olduğu maçları Lodz'da oynamıştı.

Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.