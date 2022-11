Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynadığı ilk 4 maçı kaybeden ve geçen hafta AEK Larnaca karşısında 90+1'de 1 puanı kurtaran Dinamo Kiev'de Denys Boyko sakat, Georgiy Bushchan iyileşti. Son 6 resmi maçta kalede 2002'li Ruslan Neshcheret oynadı, ilk Fenerbahçe maçında sakatlanan Bushchan eldivenleri yine bir Fenerbahçe maçıyla devralabilir. Sol bek Vladyslav Dubinchak ve orta sahadan Mykola Shaparenko sakatlığı bulunan diğer isimler... TD Mircea Lucescu, Ukrayna basınında manşetleri süsleyen; "Fenerbahçe'yi gruptan lider çıkarmayacağız..." şeklinde bir açıklamasının olmadığını dile getirdi. Sol bekte Dubinchak'ın yerine Kostyantyn Vivcharenko, orta alanın merkezinde Shaparenko'nun yerine Volodymyr Shepelev forma giyecek. Hücum kanatlarında Vladyslav Kabaev ve Viktor Tsygankov'u izleyebiliriz.

Spor Toto Süper Lig 'de son 4 haftayı kayıpsız geçen ve liderliğe yükselen Fenerbahçe ise, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirmek için öncelikle Dinamo Kiev'i Polonya'da (Krakow) yenmeli. Sadece yenmek de yetmeyebilir çünkü Rennes ile iki maçta da berabere kaldıkları için (2-2 & 3-3) devreye önce genel averaj, sonra da grupta atılan gol sayısı girecek. Fenerbahçe her iki durumda da 1'er gol avantajlı ancak; her iki takımın da olası galibiyetlerinde Rennes'in iç sahada AEK Larnaca'ya atacağı gol farkı Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e atacağı gol farkını geçerse sarı-lacivertliler Polonya'da kazansa bile grubu ikinci sırada bitirebilir. Grubu ikinci bitirmek demek, bir sonraki turda Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmek demek; Ajax, Barcelona, Juventus ve Sevilla gibi takımlar pusuda bekliyor. Hem sıkışık fikstürde fazladan 2 maç oynamak, hem de dişli rakiplerle mücadele etmek şubat ayında temsilcimizi ekstradan zorlayabilir. Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Diego Rossi maç kadrosunda yok. TD Jorge Jesus her zamanki gibi rotasyona gidecek ve muhtemelen Arda Güler, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel gibi isimlere ilk 11'de şans verecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dinamo Kiev'in son 4 resmi maçında "karşılıklı goller" izledik. (4 maç - 16 gol)

- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 10 resmi maçın hiçbirinde ilk yarılarda kalesinde gol görmedi!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %46'lık kesim sarı-lacivertli temsilcimizin Krakow'dan 3 puanla dönmesini bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSUS ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi’nde üzerine düşeni yapıp gruptan çıkarmayı başardı! Şimdi hedef kazanıp grubu lider tamamlamak! Lucescu’nun söylemleri ve bu maça aşırı motive olması, Fenerbahçe’nin bana göre işine gelecektir. Jesus kurt ve başarılı bir teknik adam. Kaldı ki gruplarda sadece 1 puanı bulunan Kiev’in, Fenerbahçe karşısında direnç gösterse de karşı koyamayacağı görüşündeyim. Liderlik hedefi ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyorum.