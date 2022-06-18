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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı için favori adres Wroclaw

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında Ukrayna sahibinin ev konumunda olduğu karşılaşmanın Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanması bekleniyor.

18 Haziran 2022, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı için favori adres Wroclaw

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile eşleşmişti. Ukrayna temsilcisinin iç saha maçını Polonya'da oynayacağı belirtilmişti ki şehir konusunda netlik yoktu.

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Piotr Slonka'nın haberine göre Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi için en muhtemel adres olarak Wroclaw gösteriliyor. Dinamo Kiev, henüz nihai kararı vermemiş olsa da Wroclaw öne çıkarken Gdansk da ihtimaller arasında yer alıyor. 

19 Temmuz'da oynanacak mücadelede kullanılması beklenen 45.105 kişi kapasiteli Wroclaw Stadyumu, lig karşılaşmalarında ise Slask'a ev sahipliği yapıyor. 


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