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Dimitris Priftis: Şans, bu oyunun bir parçası ve biraz daha şanslı olan taraf biz oldu

UNICS Kazan Başantrenörü Dimitris Priftis, Eurocup C Grubu 5'inci maçında Darüşşafaka Tekfen'e 79-77 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2019, Perşembe 00:06
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Dimitris Priftis: Şans, bu oyunun bir parçası ve biraz daha şanslı olan taraf biz oldu

Eurocup C Grubu 5'inci maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği UNICS Kazan'a 79-77 mağlup olarak 2'nci mağlubiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan UNICS Kazan Başantrenörü Dimitris Priftis, iki takımın da maçı kazanmayı hak ettiğini ancak şanslarının da yardımıyla galip geldiklerini söyledi.

Priftis, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "İki takım da eşit oranda maçı kazanmayı hak etti. Seyirciler açısından güzel bir maç oldu. Şans, bu oyunun bir parçası ve biraz daha şanslı olan taraf biz olduk. Grupta rakibimizin şansını hala yüksek görüyorum. Darüşşafaka Tekfen’e kalan maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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