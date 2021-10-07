Dimitris Priftis: Fenerbahçe karşısında bir reaksiyon göstermeliyiz

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Panathinaikos'un koçu Dimitris Priftis açıklamalarda bulundu.

Kötü bir haftayı geride bırakırken Fenerbahçe maçıyla reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Priftis, "Çok kötü bir hafta geçirdik ve şimdi reaksiyon göstermenin bir yolunu bulmalıyız. Performansımızda çok fazla iniş çıkışlar var ki bu bizim en önemli sorunumuz. Daha fazla istikrar sergilememiz gerekiyor. Bizim için önemli olan doğru seçimler yaparak dış şutlarda etkinlik sağlayabilmek. Panathinaikos taraftarları pozitif, iyimser ve takımlarına destek oluyorlar. Tribünde olmaları Panathinaikos için büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.