Dimitris Priftis: Anadolu Efes çok yetenekli bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Panathinaikos'un koçu Dimitris Priftis, açıklamalarda bulundu.





Anadolu Efes'in kalitesine dikkat çeken Priftis, "Anadolu Efes, çok zorlu ve yetenekli bir takım. Maçta kaç eksikleri olur bilmiyorum ama tüm oyuncularının yüksek standartta oldukları düşüncesindeyim. Ayrıca biz de Okaro White ve Ioannis Papapetrou'da olduğu gibi bazı sakatlık problemleriyle baş etmek zorundayız. Maç günü oynayıp oynamayacakları netleşecek. Büyük potansiyele sahip Efes'in nasıl olacağına değil kendimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.