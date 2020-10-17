Dimitris Pelkas: Kafamdaki ilk hedef kazanmak

"Bana güvendikleri için başkana ve hocama teşekkür etmek istiyorum. Burada en iyisini yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Erol Bulut'u tanıyorum. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Çok iyi bir hoca. Umarım en hızlı şekilde buraya adapte olurum. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalayıp, her maç daha iyi oynarız."

'Fırsatı kabul ettim'

"Önceki takımıma (PAOK) 13 yaşında katıldım. Aslında orada doğdum diyebilirim. Hayatımın birçok kısmı orada geçti ve orada yükseldim. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için böyle bir fırsatı kabul ettim. Ben her zaman çok daha iyisini vermeye çalışıyorum. Takımın şampiyonluk isteği çok önemli."

'Rodrigues ve Thiam'la oynadım'

"Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri. Daha önce Rodrigues ve Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Perotti’yi tanıyorum. Umarım hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda umarım bu uyumumuz devam eder. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014’ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergilemek istiyoruz."

'Futboluma odaklanıyorum'

"10 numara pozisyonunda oynuyorum. Ancak her yerde, takımın ihtiyacı olan bölgelerde oynamak isterim. Asıl amacım takımıma yardım etmek. Asist olur, gol olur fark etmiyor. Kafamda yatan ilk hedef kazanmak. Aklımda kendimi kıyasladığım bir oyuncu yok. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilir."

'Taraftar için sabırsızım'

"PAOK ile Fenerbahçe taraftarı arasında benzerlik var. Bir an önce stada gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Taraftarın ne kadar güçlü olduklarını zaten biliyorum. Sabırsızlıkla taraftarın önünde maça çıkmayı bekliyorum. Pandemiden dolayı sorun yaşıyoruz ancak duyduğum kadarıyla taraftarların belli bir kısmının girebileceği söyleniyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

'Yunanistan'dan daha iyi bir lig'

"Süper Lig yüksek tempoda oynanıyor. Alanyaspor’dan Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. 1 hafta önce birlikteydik. Onların söylemlerine göre burası güzel bir lig. Yine onların söylemelerine göre Yunanistan’dan daha iyi bir lig."

'Rekabet takım için avantaj'

"Saha içerisinde ve antrenmanlarda rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak en iyisini sergilemek gerekiyor. Rekabetin olması takım için avantaj."

'Sahada her şeyi vermek önemli'

"Erol Bulut’un bir çok dili bilmesi avantaj. Futbol dilinde önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz. Benim inandığım şey bu. Sevdiğim için 14 numarayı aldım. Transferin son günü gelmiştim, çok fazla seçme opsiyonum vardı. Benim favorim 10 numara ama arkadaşım Samatta aldığı için bunu tercih ettim.”

'Birbirimize yardım etmeliyiz'

"Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum, her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbol takım oyunu ve iyi bir takım olmak istiyorsanız birbirinize yardım etmeniz gerekiyor. Ben kendi stilimle alakalı olarak konuşmak istemem. Maçları oynadıktan sonra hep birlikte eleştirisini ve kritiğini yapabilirsiniz."