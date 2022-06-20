ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçşe Beko'da başantrenörlük görevine getirilen Dimitris Itoudis, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Sarı-Lacivertli ekiple 3 yıllık anlaşmaya varan tecrübeli çalıştırıcı, çok büyük bir onur ve heyecan duyduğunu belirterek, taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

Dimitris Itoudis'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe ailesine katıldığım için çok büyük onur ve heyecan duyuyorum. Bana şimdiden desteklerini gösteren müthiş taraftarlarımıza gönderdikleri mesajlar için şükranlarımı sunarım, hepsi benim için çok değerli. Hep birlikte, tarihi ve her zaman hatırlanacak başarılar elde etmek için elimizden geleni yapacağım. Hep beraber, en büyük Fenerbahçe…"



