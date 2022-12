Dimitris Itoudis: Yükselişe geçmek için gerekli formülü bulacağız

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında; tarihi şampiyonluğu kulübe yaşatan coach Zeljko Obradovic önderliğindeki Partizan'ı ağırladı.

Sakatlıktan dönen Wilbekin kadrodaydı, ancak Sarı-Lacivertliler, geçen hafta Anadolu Efes'i yenen Partizan'a 73-72 kaybetti, üst üste 3. toplamda da 5. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da coach Dimitris Itoudis şunları söyledi: "Aslında maç bizim için farklı bir şekilde bitebilirdi, bazı detaylar sonucu belirledi ama ne yazık ki bu detayları şu an sizlerle paylaşmama izin yok. Yine de neler olduğu çok barizdi. Bundan 15 gün önce takım olarak çok iyi oynuyorduk. Yine de şu an bir düşüş yaşıyoruz. Evet, son dönemlerde yaşadıklarımız üzücü ama bir hayal kırıklığı değil. Bu sebeple çok karamsar olmamızı gerektirecek bir durum yok. Şu an üzgün olduğumuz doğru ama yeniden yükselişe geçmek için gerekli formülü bulacağız. Bu takım EuroLeague ’de sezona 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan takım. Bu sebeple aynı ekip bizi yeniden yükselişe geçirecek".