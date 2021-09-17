Avrupa basketbolu efsane isim Dusan Ivkovic'in vefatının üzüntüsünü yaşıyor. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de kariyerinin başlarında Yunanistan'da Selanik'te Ivkovic ile tanışarak ömür boyu süren dostluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duyduğu derin üzüntüyü ve aralarındaki güçlü ilişkiyi dile getiren Itoudis, "Bu, benim için gerçekten duygusal bir an. Kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Duda'nın harika bir eşi Nena ve iki çok sevecen oğulları Petar ve Pavle vardı. Ama ben de onun sporcu oğlu gibi hissederdim. Böyle bir koçla, böyle bir insanla tanışmak büyük bir onur ve ayrıcalık. Ondan aldığım dersleri hiçbir zaman unutmayacağım. Bana olan inancı ve güveni kadar dostluğu da paha biçilemezdi. O benim kalbim ve ruhumdu" ifadelerini kullandı.



