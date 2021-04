Itoudis'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Takımımı bu başarıdan ötürü tebrik ederim. Aynı zamanda Fenerbahçe‘yi de tebrik ederim, bize karşı en iyi şekilde mücadele ettiler. Harika ve zor bir seri oldu. Fenerbahçe gibi bir rakibinizin olması, zaferi daha da tatlı kılıyor. Harika bir kulüp, harika oyuncular, harika koçlar… Onların da bizim de yaşadığımız sorunlar vardı. Biz hâlâ aldığımız kararın neticeleri ile mücadele ediyoruz. Fakat takımım ve organizasyon ile gurur duyuyorum. Özellikle de ilk kez Final Four oynayacak oyuncularımla gurur duyuyorum. Yanlış bilmiyorsam altı oyuncu var. Takım sporu yapmanın anlamını bilen, buna inanmaya devam eden oyuncularımla ayrıca gurur duyuyorum.

Bence bugün Fenerbahçe gibi harika bir rakibe karşı zaman zaman sırtımız duvara sıkışsa da temsil ettiğimiz değerlere, takım kimliğimize dair inancımızı ve konsantrasyonumuzu asla kaybetmedik. Geri döndük ve ilk çeyrekte çok iyi bir sonuç aldık. Sonraki iki çeyrekte de çok dominant oynadığımızı düşünüyorum. İyi şut attık. İyi alan açtık. Rakibimizin farklı beşlerine karşı ters eşleşmeleri değerlendirmeye çalıştık. Maç boyunca fikrimiz netti ve iyi şut attık.

Bu seviyede ilk kez oynayan Iffe Lundberg, büyük bir karakter ortaya koydu. Böyle karakteri olan oyunculara sahip olmak böyle bir şey. Bu seride Daniel Hackett muhteşem oynadı. Semen Antonov ve Johannes Voigtmann da harika katkı ve çözümler sundular. Will Clyburn, Toko Shengelia harika iş çıkardılar. Darrun Hilliard, ilk iki maçta o kadar iyi olmasa da üçüncü maçta çıkıp böyle bir performans göstermesi, yaratıcılarınızın da böyle olması… Çok gururluyum. Tüm takımla, yönetimle gurur duyuyorum. Bu dev bir başarı. Harika bir kulübe karşı oynadık. Umarım sağlıklı kalır, savaşmaya devam ederiz. Çünkü mücadele etmek ile savaşmak farklı şeyler. Mücadele etmek, beklenen bir şey ama her antrenmanda, her defasında savaşmak, farklı. Tüm oyuncularımı inançları, güvenlerinden ötürü tebrik ederim.(Eurohoops)





İlk hedefimiz, ilk sekiz takım arasına kalmaktı. İkinci hedefimiz, mümkünse ev sahibi avantajı almaktı. Üçüncü hedefimiz playofflardı. Dördüncü hedefimiz, Final Four. Mümkünse beşinci hedefimiz ise şampiyonluk. Bizim görüşümüz böyle.”