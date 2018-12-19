Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 79-75 mağlup olan CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Itoudis, hücum ribauntları ve mücadele konusunda Fenerbahçe Beko’nun kendilerinden daha etkili olduğunu ifade etti.

Galibiyetten ötürü Fenerbahçe Beko’yu tebrik eden Itoudis, şunları kaydetti:

"Çok enteresan bir maçtı, iki takımın da kazanma şansı vardı. Her iki takım da birer yarıda dominant oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum ribaundu verdik. 6,5 dakika boyunca skor üretemedik. Yine de 7 sayı öne geçtik ve bu farkı biraz koruduk ama dediğim gibi çok enteresan bir maçtı. Çok fazla atışı kaçırdık. İkinci yarıda istatistiksel olarak onlar bizden daha üstündü. Yanlış eşleşmeleri kullanarak öne geçmeyi başardık ve hala var olduğumuzu gösterdik ama çok fazla ribaunt verdik."