ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, coachu Aleksandar Djordjevic ile yollarını resmen ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sarı-Lacivertliler'in başına geçecek ismin,CSKA Moskova ile bağlarını koparan Dimitris Itoudis olacağı öğrenildi.

Itoudis'le 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. Bu arada Fenerbahçe'de Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü unvanını aldığı, yardımcısı Derya Yannier'in de onun yerine geçtiği açıklandı.







