Dimitris Itoudis adım adım Fenerbahçe Beko'ya
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, coachu Aleksandar Djordjevic ile yollarını resmen ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sarı-Lacivertliler'in başına geçecek ismin, CSKA Moskova ile bağlarını koparan Dimitris Itoudis olacağı öğrenildi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, coachu Aleksandar Djordjevic ile yollarını resmen ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sarı-Lacivertliler'in başına geçecek ismin,CSKA Moskova ile bağlarını koparan Dimitris Itoudis olacağı öğrenildi.
Itoudis'le 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. Bu arada Fenerbahçe'de Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü unvanını aldığı, yardımcısı Derya Yannier'in de onun yerine geçtiği açıklandı.