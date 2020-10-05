Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak üzere. Kanarya'nın 10 numara Dimitrios Pelkas'ın transferi konusunda PAOK'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Pelkas için 1.6 milyon euro bonservis bedeli + sonraki satıştan pay ödeneceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe taraftarı, son dakika Pelkas gelişmesinin ardından Yunan futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı. Dimitrios Pelkas kimdir, mevkisi ne? Dimitrios Pelkas kaç yaşında, nereli? gibi sorulara yanıt aradık.

Dimitrios Pelkas kimdir?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

Profesyonel kariyerinde 247 maçı olan yıldız oyuncu, rakip filelere 55 gol bıraktı. Oyun zekası, tekniği ve şutlarıyla fark yaratan Pelkas'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro. 26 yaşındaki futbolcunun PAOK ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecekti.