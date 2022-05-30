Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma aşamasında bulunan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Sarı-lacivertli kulüpte Dimitrios Pelkas için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un haberine göre Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ve yeni bir macera arıyor.

2 sezondur takipteler

Yunan futbolcunun diğer takımlarla birlikte Bologna'ya önerildiği belirtilirken, Bologna'nın son 2 sezonda Pelkas'ı yakından takip ettiği ancak şu anda transfer için resmi bir girişimin bulunmadığının altı çizildi.

2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, özellikle Erol Bulut döneminde Sarı-Lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Bu sezon ise istediği süreleri almakta zorlanan Pelkas'ın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-Lacivertli forma ile bugüne kadar 67 maça çıkan Pelkas, 13 kez fileleri havalandırırken, 8 kez de asist yapmayı başardı.

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