Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Bologna iddiası
Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma aşamasında bulunan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Sarı-lacivertli kulüpte Dimitrios Pelkas için flaş bir iddia gündeme geldi. Yunan futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ve İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olabileceği ileri sürüldü.
Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma aşamasında bulunan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin de merak edildiği Sarı-lacivertli kulüpte Dimitrios Pelkas için flaş bir iddia gündeme geldi.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un haberine göre Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor ve yeni bir macera arıyor.
2 sezondur takipteler
Yunan futbolcunun diğer takımlarla birlikte Bologna'ya önerildiği belirtilirken, Bologna'nın son 2 sezonda Pelkas'ı yakından takip ettiği ancak şu anda transfer için resmi bir girişimin bulunmadığının altı çizildi.
2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, özellikle Erol Bulut döneminde Sarı-Lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Bu sezon ise istediği süreleri almakta zorlanan Pelkas'ın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-Lacivertli forma ile bugüne kadar 67 maça çıkan Pelkas, 13 kez fileleri havalandırırken, 8 kez de asist yapmayı başardı.