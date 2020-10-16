Süper Lig'de transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de son gün kadroya katılan Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas basın menusplarının karşısına geçti ve saruları yanıtladı. PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu burada olduğundan dolayı mutlu olduğunu açıkladı

İşte Yunan futbolcunun açıklamaları:

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın da önde gelen gelen büyük kulüplerinden bir tanesi. Transfer döneminde çok fazla oyuncu katıldı Fenerbahçe'ye. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim."

"Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile oynadım"

"Daha önce Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile oynadım. Perotti'yi de tanıyorum. İyi bir takım olmak, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten beri kazanılamamış bir şampiyonluk var."

'Oyun stilimi oynadıkça görürsünüz'

"Oyun stilimle ilgili konuşmak istemiyorum. Maçlar oynandıktan sonra benimle alakalı fikir sahibi olabilirsiniz, şu an bundan bahsetmek istemiyorum. Benim birinci önceliğim takımın kazanmasına yardımcı olmak. 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama takımın ihtiyacı her şeyin önünde gelir. Mert Hakan, Sosa, Ozan ile aramızda rekabetin olması takım için bir avantaj."

'Tzavellas ve Bakasetas'la görüştüm'

"Türkiye Süper Lig'i çok zor ve tempolu bir lig. Alanyaspor'da oynayan Tzavellas ve Bakasetas'la da görüştüm. Yunan Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Transferim son gün gerçekleştiği için Stoch ile görüşme fırsatım olmadı."





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"Farklı bir futbol stili görmek için Fenerbahçe'ye geldim. Şampiyonluk çok önemli."

"Eski takımımdan derbi atmosferlerine ve baskısına alışığım. Burada ekstra bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Bir an önce stadımıza gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videosunu izledim. Herkes Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyor."