Yukatel Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios’tan Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi.

Maçın 79. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios’un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios’un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.