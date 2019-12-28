Dimitri Payet için Fenerbahçe iddiası

Ara transfer döneminin resmen açılmasına 1 hafta kaldı, transfer dedikoduları arttı. Fransa’dan önemli bir iddia geldi. Marsilya forması giyen Dimitri Payet’nin kulübünden ayrılmaya hazırlandığı kaydedildi. Mavi-Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncuyu gözden çıkarttığı, Payet’nin de takım arayışlarına başladığı belirtildi.

Fransız basınına göre 32 yaşındaki yıldız, Türkiye’den kulüplerle görüşüyor. Payet’nin temas kurduğu takımın ise Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Sezon başında Marsilya’dan Luiz Gustavo’yu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler’in, Payet için de Mavi-Beyazlılar ile temasa geçtiği iddia edildi.

Sportif direktör Damien Comolli’nin görüşmeleri yürüttüğü kaydedildi. Payet’nin Marsilya ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek. Ancak Fransız ekibi, aynı Gustavo’da olduğu gibi yüksek maaş alan oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Kariyerinin son önemli transferini yapmaya hazırlanan 32 yaşındaki Dimitri Payet’nin, en az 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.