Diletta Leotta, Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı!

Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçta "Göğüslerini aç" şeklinde çirkin tezahüratlara maruz kalan 28 yaşındaki İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, koronavirüs sebebiyle ligde verilen arayı fırsat bilip kayak tatiline çıkmıştı.
Koronavirüs sebebiyle kaosa giren İtalyan futbolu arasını fırsat bilen 28 yaşındaki güzel spor spikeri Diletta Leotta, soluğu kayak tatilinde almıştı.
28 yaşındaki Leotta, koronavirüse meydan okuyup Alp Dağları'ndaki Skyway Monte Bianco'yu ziyaret etmişti.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesini fırsat bilen Leotta yaklaşık 2 haftadır tatilin keyfini sürdürüyordu.
İtalyan muhabir Diletta Leotta, koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.