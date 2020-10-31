Fenerbahçe Televizyonu’nun (FB TV) gülen yüzü, tüm kulüp personelinin ‘Sincabım’ diye çağırdığı sunucu Dilay Kemer, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek henüz 32 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 6 yıldır FB TV’de çalışan, sürekli gülümseyen yüzü ve iyi yüreğiyle herkesin sevgisini kazanan Dilay Kemer’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

‘TATSIZ BiR DURUM VAR GALiBA’

Dilay Kemer, 2018 yılında sunduğu bir haber bülteni sonrasında kendisini çok yorgun ve halsiz hissettiğini belirterek, “Beslenmeme çok dikkat ediyorum, vitamin takviyesi alıyorum gene de bu yorgunluğum geçmiyor” diyerek, doktora muayene olmak için 1 saatliğine FB TV yöneticilerinden izin almıştı.

Gittiği hastaneden yaklaşık bir saat sonra telefon eden Dilay, “Bir saat demiştim ama sanıyorum işim biraz uzayacak. Tahliller yaptırmam gerekiyor” dedi.

Bir süre tekrar telefon açan Dilay, “Doktorların surat ifadelerini hiç beğenmedim, sanıyorum tatsız bir durum var ve beni hemen yatırıyorlar” demiş ve o günden sonra sonra bir daha işine dönemeyip tedavi görmüştü.

Hasta yatağından sürekli FB TV’deki arkadaşlarına umut dolu mesajlar atan Dilay Kemer, sosyal medya hesabından da sık sık kanser hastalığına yönelik farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmıştı.

KOSTAS SLOUKAS’IN DUYGULANDIRAN JESTİ

Dilay’ın Kostas Sloukas hayranı olduğunu bilen mesai arkadaşları Yunan basketbolcuya bir video çekip moral olması için göndermişti. Dilay’ın durumundan etkilenen Sloukas, ayrıca talihsiz sunucunun hastanedeki odasına çiçek yollamıştı. Dilay görüntünün ardından gelen bu çiçekle çok mutlu olmuş ve sevincini ailesi ile arkadaşlarıyla paylaşmıştı.

MAZBATA TÖRENİNE DAMGA VURMUŞTU

İki yılı aşkın süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer akıllarda Ali Koç’un başkanlığı kazandıktan sonra düzenlenen mazbata törenindeki sunumuyla yer edinmişti. Törendeki konuşması coşkulu taraftarların alkışlarıyla sık sık kesilen genç spiker, daha sonra ağzını her açışında alkışlarla karşılaşmış ve bu güzellik dakikalarca sürmüştü.

(Hürriyet)