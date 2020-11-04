İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32) son yolculuğuna uğurlandı. Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Dilay Kemer'in ailesi Instagram'dan bir teşekkür mesajı yayınladı.

Instagram'dan yayınlanan mesaj şu şekilde:

Canım kızımız,birtanemiz Dilay Kemer’in tedavi sürecinde bizden her türlü yardımlarını esirgemeyen;en başta ACIBADEM HASTANELER GRUBU BAŞKANI Sn.Mehmet Ali Aydınlar beye,Altunizade Acıbadem Hastanesinden Prof.dr.Siret Ratip ,dr.Ebru ve Aslıhan hanımefendiye, Prof Dr.Ercüment Ovalıya,gece gündüz yakın ilgi alakasını esirgemeyen tüm hemşirelere,A-plus temizlik ve catering grubuna;tüm yoğun bakım ekibine ve doktorlarına,Kızılay’dan Abdülkadir beye;

FB TV çalışanlarına,FB Yönetim Kuruluna

Tüm instagram takipçilerine,tüm fenerbahçe taraftarlarına ve futbolcularına SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZ,DİLAYIMIZ HİÇBİRİNİZİ UNUTMAYACAK.

Serap Sevin ve ailesi