Dilay Kemer’i kaybettik

Kemer’in vefatı spor ve medya dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Kulüpler ve meslektaşları Dilay Kemer için baş sağlığı mesajları paylaştı. Fenerbahçe Kulübü’nün yayınladığı mesajda, “Fenerbahçe Televizyonu’nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay” ifadeleri kullanıldı. FANATİK olarak biz de Dilay Kemer’e Allah’tan rahmet diliyoruz



