Uzun süredir tedavi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti. Dilay Kemer uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker olarak görev almıştı. Peki, Dilay Kemer kimdir, kaç yaşında vefat etti. İşte Dilay Kemer ile ilgili merak edilenler...

Dilay Kemer kimdir?

Sporseverlerin Fenerbahçe TV ekranlarından tanıdığı bir isim oldu. 1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. 2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev alan Dilay Kemer, uzunca bir süredir tedavi görüyordu. Acı haberi ailesi Dilay Kemer'in instagram hesabından duyurdu.

Fenerbahçe'den Dilay Kemer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü de resmi hesaplarından Dilay Kemer'in vefatıyla ilgili duyuru yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinde de yer alan veda metninde şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe televizyonun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız. Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay."

DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.