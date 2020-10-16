Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşında, ne kanseri?

FB TV’de sunuculuk yapan Dilay Kemer'in, ikinci defa kanser tedavisi görmeye başladığı sosyal medyada yayılmıştı. Fenerbahçe TV’nin de doğruladığı haber sonrası genç sunucunun sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu ancak genç sunucusunun yoğun bakıma alındı. Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kemer'in yoğun bakıma alındığına ilişkin çıkan haberler sonrasında, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

Dilay Kemer kimdir?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı.

İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya'nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Dilay Kemer ne kanseri?

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."