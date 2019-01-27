Dilaver Mutlu: Puan farkını açmak istiyorduk

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Altay’ın Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz." dedi.

Mutlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmayı hedefledikleri bir maçta pozisyon hatası nedeniyle şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde sürdürdüklerini aktaran Mutlu, "Kazanmayı hedeflediğimiz maçlardan biriydi. Kazanıp aramızdaki puan farkını açmak istiyorduk. Son birkaç dakikaya kadar da götürdük. Şanssız bir gol yedik, pozisyon hatası nedeniyle. Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz." diye konuştu.