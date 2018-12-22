Dilaver Mutlu: 'İkinci yarı takımı iyi yerlere getireceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise,"Bu maçı iyi oynadık. Kazanmak için iyi hamleler de yaptık ama ikinci golü bulamadık. Geriye düşmesek maçı daha kolay koparabilirdik. Özellikle ikinci yarı tek kale bir maç oynadık. Rakip sahada oynandı. Ama ikinci golü atamadık. Yapacak bir şey yok. Artık ikinci yarı hazırlıklarıyla takımı daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.