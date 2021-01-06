Dilara Yücel: Boksu tüm kadınlara tavsiye ederim

Eskişehir’de fazla kilolarından kurtulmak için boksa başlayan 17 yaşındaki Dilara Yücel, kısa sürede lisans alarak profesyonel maçlara çıkmaya başladı. Boksun hayatını tamamen değiştirdiğini ifade eden Yücel, “Boksa kilo vermek için başladım. Dövüşeceğimi hiç tahmin etmiyordum, şimdi olimpiyatlara katılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Avusturya’da doğan Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir’e dönen Dilara, antrenör Celal Olucak ile birlikte çalışmalarını sürdürüp kısa sürede lisanslı sporcu oldu. Bugüne kadar 69 kiloda çıktığı 3 profesyonel maçın ikisini nakavtla diğerini ise puanla kazanan Dilara Yücel, boksla birlikte hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Avusturya’da yaşadığı dönemde 80 kilo olduğunu ve fazla kilolarından kurtulmak için boksa başladığını anlatan Dilara, “Boksa kilo vermek için başladım. Dövüşeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Boksa başladığımdan itibaren hayatım tamamen değişti, arkadaş çevrem değişti. Ailem ilk günden beri benim yanımdaydı, hala da yanımdalar. Maçlara çıktığımda gayet sakinimdir. Hiçbir şekilde heyecan yapmam, maçıma odaklanırım. Diğer arkadaşlarım genellikle heyecanlı oluyorlar. O yüzden de avantajlı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Hedefinin önce Türkiye şampiyonluğu ardından ise olimpiyatlara katılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Dilara Yücel, “Boks yapmaya Avusturya’da başladım. 2 yıl kadar orada yaptım. Daha sonra Eskişehir’e geldim ve Celal hocam ile antrenmanlarımıza başladık. 5 aylık boksörken ilk Türkiye Şampiyonası’na çıktım. İlk maçımı kazandım ama diğer maçımı kaybettim. O günden beri kurduğum tek hayal var. Boksta en iyi yerlere gelebilmek, olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek ve profesyonel noktada da en yükseğe gelebilmek. Şimdiye kadar hep hayallerim sayesinde ayakta durdum. Onları düşündükçe güçleniyorum. Asla pes etmedim, o günden bu yana hiç ara vermedim. Daha önce amatör olarak dövüştüm. Şu anda profesyonel dövüşüyorum” şeklinde konuştu.

"TÜM KADINLARA TAVSİYE EDERİM"

Tüm kadınlara boks yapmalarını tavsiye eden genç sporcu, şunları söyledi:

“13 Şubat’taki dördüncü profesyonel maçım için hazırlanıyorum. Daha sonra Türkiye Şampiyonası’nda dövüşeceğim. Kendimi fiziksel ve psikolojik olarak hazır hissediyorum. Çıkıp en iyi şekilde dövüşeceğime inanıyorum. Bir gün içerisinde 3-4 saat süren sabah ve akşam idmanı yapıyoruz. Tüm kadınlara boksa başlamalarını tavsiye ederim. Gerçekten bir kadın olarak içinize çok güzel bir öz güven hissi geliyor. Kendinizi çok emin hissediyorsunuz. Hiçbir şey için geç değil. Hayal kursunlar ve kurdukları hayali başarmak için ellerinden geleni yapıp, savaşsınlar. Ben öyle yaptım, öyle devam ediyorum.”

"AZMİYLE OLİMPİYATLARA KADAR GİDECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Antrenör Celal Olucak ise sporcusu Dilara Yücel’in azmiyle olimpiyatlara kadar gidebileceğini gösterdiğini kaydetti. Profesyonel boksun dayanıklılık ve kuvvet gerektiren bir branş olduğunu vurgulayan Olucak, “Dilara, azmiyle olimpiyata kadara gideceğini, ülkemizi, milli takımı ve bayrağımızı olimpiyatlarda çok rahat temsil edeceğini bana gösterdi. Profesyonel boks, dayanıklılık ve kuvvet gerektiren bir branş. Dilara bana profesyonel dövüşebileceğini söyledi. Ekim ayında ilk maçımızı yaptık. Kasım ve Aralık’ta da 2 maç yaptık. İkisini nakavtla bitirdi, son maçı puanla aldı. İnşallah 4’üncü maçını da Şubat ayında Ukrayna’daki büyük dövüş galasında yapacak. O galada dövüşmek her profesyonel boksöre nasip olmaz. Dilara, Türkiye’de ilk defa 17 yaşında 3’te 3 yapma başarısına ulaşan bir kadın boksör. Ayrıca, lisans çıkartılarak dövüşen ilk boksör. Dilara, Türk kadınının dünyada neler yapabileceğine en iyi örnek” ifadelerini kullandı.