Sezonun ikinci yarılarını çok seven G.Saray, son 4 haftadaki performansıyla yine dikkat çekti. Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda beklenen performansı sergileyemeyen Cimbom son 4 maçta ise adeta yeniden doğdu. İsabetli şutta 4.2 ortalama 6'ya yükseldi. Net gol pozisyonunda ise 1.6'lık oran 3.5 oldu. G.Saray'da sakatlar Falcao, Saracchi ve Andone de geri döndüğünde istatistikler daha da artabilir.Süper Lig'de ilk 16 hafta tat vermeyen G.Saray, son 4 haftada ise adeta yeniden doğdu. İştahlı futbol taraftarı da coşturdu.

Kaynak: Takvim