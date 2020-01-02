Dikkat! WhatsApp, 1 Ocak tarihinden itibaren...

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, 1 Ocak tarihi itibarıyla kritik bir karar aldı; yeni yılda artık bakın ne olmayacak?

WhatsApp, sürekli getirdiği yeni güncellemelerle kullanıcılarına pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor ve uygulamanın şu an dişli bir rakibi de yok. Rus rakibi Telegram, arkasından geliyor...

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, bazı telefonlarda uygulamasının çalışmamasını istiyor. Bu nedenle de şirket, yeni yıl itibarıyla önemli bir karara imza attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, popüler uygulama WhatsApp, 1 Ocak 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı. Listede bakın hangi telefonlar göze çarpıyor?

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 işletim sistemi ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda 1 Ocak itibarıyla artık çalışmayacak. Yani uygulama yüklü bile olsa kullanma şansınız bulunmayacak.

10 yıl önce satışa sunulan iPhone (ilk jenerasyon), iPhone 3G ve iPhone 3G S model cihazlarda popüler uygulama WhatsApp artık bulunmuyor. Ancak erişim engeli sadece bu telefonlarla sınırlı değil.

Yine Apple'ın bir döneme damga vuran telefonlarından iPhone 4 ile iPhone 4S model telefonları da WhatsApp uygulama desteğini yitirmiş durumda. Bu telefonlardan birini kullanıyorsanız 'geçmiş olsun'.

Diğer yandan WhatsApp'a gelen yeni güncelleme ile bugüne dek yoğun bir şekilde kullanılan popüler bir özellik de artık kullanılamayacak. En popüler uygulamalardan biri olan WhatsApp, bakın neyi kaldırdı?

Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta kullanıcılar toplu mesaj yollama özelliğini bugüne dek rahatça kullanabiliyordu.

Ancak bu mesajların amaç dışı kullanılmaya başlaması üzerine kullanıcılar büyük bir rahatsızlık duymaya başladı ve artan şikayetler WhatsApp'ı sonunda harekete geçirdi.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, reklam şirketleri ve firmaların toplu mesajlarla kullanıcıları rahatsız etmesine engel olmak için bu özelliği tamamen yasaklamaya karar verdi.

WhatsApp'ın aldığı bu radikal kararla birlikte şimdi ne olacak? Bu gelişme kullanıcılar için ne anlama geliyor? WhatsApp'ta bundan sonra ne olmayacak?

Kullanıcılar artık toplu mesaj gönderemeyecek; bu özellik geçtiğimiz haftalarda gelen minik bir güncellemeyle birlikte telefonlardan resmen kaldırıldı.

WhatsApp'ın bu yeni güncellemesini indiren kullanıcıların hiçbiri bu özelliği artık göremeyecek. Eski sürüm WhatsApp uygulamalarında kalanlar ise özelliği bir süre daha kullanmaya devam edebilecek.

Yeni güncellemeleriyle pek çok sorunu ortadan kaldıran ve beraberinde yeni özellikler getiren WhatsApp güncellemesi her zaman kullanışlı özelliklerle gelmiyor. İşte kullanıcıların fena halde canını sıkan o hata...

WhatsApp'a gelen bir önceki güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp'ta görünüyor olabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.

Kimi kullanıcılar, uygulamayı 10 dakika kullandığı ancak telefonda 1,5 saat boyunca kullanım gösterildiğini aktarıyor.

Bir ya da iki mesaj için kullanılmasına rağmen WhatsApp kapalıyken bile toplam pil ömrünü yüzde 30 azaltıyor.

Ancak WhatsApp'taki tek sorun bununla da sınırlı değil. Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.

iPhone veya Android, telefonunuz hangi işletim sistemini kullanıyor olursa olsun önce WhatsApp uygulamasını açın. Şimdi de bir sonraki adıma geçelim.

WhatsApp'ı açıp Ayarlar sekmesine girin. Bu bölümde kullanıcıların minik bir değişiklik yapması gerekiyor olabilir. Bir sonraki adıma geçelim.

WhatsApp'ta Ayarlar kısmına girdikten sonra bu kez de Hesap>Gizlilik bölümüne erişmeniz gerekiyor. Kullanıcıların gizliliğiyle ilgili tüm ayarlar bu bölümde bulunuyor.

Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?

Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.

Eğer ayar bıraktığınız gibiyse sorun yok; ancak değişmişse hemen ilgili ayara buradan müdahale edebilirsiniz.

WhatsApp ile birlikte Instagram'da da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı ve kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde fotoğrafları yükleyemedi.

Teknik sorunla ilgili Facebook'tan herhangi bir açıklama gelmezken, iki uygulamaya da erişim şu saatlerde 'normal' görünüyor.

(Hürriyet)