İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kentte bulunan 11 devlet, 25’i özel okul olmak üzere toplam 36 okul öğrencilerinin katılımıyla Küçük Kızlar Okullar Arası Voleybol Ligi müsabakaları kıran kırana geçti. Klasman grubu maçları sonucunda bir üst tura yükselen okullar çeyrek final ve yarı final müsabakalarında karşılaştılar. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından son dört takım final grubunu oluşturdu. Karşıyaka Bahçeşehir Koleji, Rota Koleji, Torbalı Kazımpaşa Ortaokulu ve Dikili Cumhuriyet Ortaokulu 19-20 Ocak tarihlerinde oynanan müsabakalarda karşı karşıya geldi. Bu maçların 3’ünü de kazanan Dikili Cumhuriyet Ortaokulu, İzmir İl Birinciliğini elde etti. Turnuvada Karşıyaka Bahçeşehir Koleji ikinci, Kazımpaşa Ortaokulu üçüncü ve Rota Koleji ise dördüncü oldu.

Şampiyon kızlar Yalova yolcusu

Dikili Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri bu başarı ile 5 Nisan tarihinde Yalova’da düzenlenecek Küçük Kızlar Türkiye Yarı Final müsabakalarında İzmir’i temsil edecek. 2. 3. ve 4. olan okullar ise 2-5 Mart tarihlerinde grup maçlarına katılma hakkını kazandı.

“İnancımız hiç bitmedi”

Şampiyonluk kupasını kazanan öğrenciler İzmir’den Dikili’ye döndüğünde Atatürk Meydanı’nda sürpriz bir kutlama ile karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, öğretmenler ve veliler tarafından karşılanan kızlar alkış yağmuruna tutuldu. Rakip okullarının birçoğunun imkanlarının kendilerine oranla çok daha iyi olmasına rağmen öğrencilerinin başarılı bir performans sergilediğini ifade eden Dikili Cumhuriyet Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hande Ediz Şekerkaya, “Öğrencilerimiz rakiplerinin çoğu kolej olmasına rağmen çok güzel mücadele verdi. Birçok rakibimizin imkanları bizden çok daha iyiydi. İnancımız başladığımız ilk günden itibaren hiç bitmedi. Burada Murat Solmaz hocamızın yıllardır Dikili Lodos Spor Kulübü olarak verdiği bir emek var. Solmaz hocamıza da emeklerinden dolayı minnettarız. İnanıyoruz ki Türkiye yarı final müsabakalarında da başarılı olup 26 Nisan’da Çankırı’da Türkiye finallerinde ilimizi temsil edeceğiz” dedi.

İZMİR (İHA)