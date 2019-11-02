Dijon-PSG maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Dijon, Gaston-Gérard Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan PSG'yi ağırladı.

Mücadeleye Tuchel'in öğrencileri hızlı bir şekilde başladı. 19. dakikada Mbappe'nin golü ile PSG maçta 1-0 öne geçti. YGolün asistini Angel Di Maria yaptı.

İlk yarının sonuna doğru oyundaki dengeyi sağlayan ev sahibi ekip 45+6. dakikada Chouiar'ın golü ile skoru dengeledi ve soyunma odasına moralli giden taraf oldu. Yoğun yağmur altında oynanan maçta PSG, oyunda hakimiyet kurmakta bir hayli zorluk çetiği gözlendi.

Soyunma odasından hızlı gelen taraf yine ev sahibi oldu ve dakikalar 47'yi gösterdiğinde Cadiz'in golü ile öne geçmeyi başardı.

Mücadelede başka gol olmayınca ev sahibi Dijon sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alınan bu sonuçla PSG 27 puanda kaldı. Sonuncu sırada bulunan Dijon ise puanını 12'ye yükseltti ve 2 sıra birden yükseldi.