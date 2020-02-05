Dijon - Beşiktaş maç sonucu: 88-47

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. ve son hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi JDA Dijon’a 88-47 yenildi.
Fransa’nın Dijon şehrindeki Jean-Michel Geoffroy Spor Sarayı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, ilk çeyreği 16-13, ilk yarıyı ise 40-25 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte 20-2’lik üstünlük kuran JDA Dijon, son çeyreğe 60-27 önde girdi. Son bölümde de etkile oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, mücadeleden 88-47 galip ayrıldı.
Geçen hafta Neptunas’ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım 7. mağlubiyetini alırken, JDA Dijon grubu 9 galibiyetle tamamladı.