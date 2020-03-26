Dijital Satranç Turnuvaları Başlıyor!

Yeni corona virüsü (COVID19) salgını nedeniyle çok sayıda turnuvanın iptal edilmesi, eğitimin uzaktan eğitimle devam etmesi üzerine satranç sporunu dijital platformlara taşımak için hazırlıklarını tamamlayan TSF, 7'den 70'e tüm sporcuları online turnuvalara davet ediyor. Aynı zamanda TSF tarafından “Evde Kal, Satrançla Kal” kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç Çalışıyoruz" etkinliği de düzenlenecek. TSF Antrenörler Kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız’ın sunumlarıyla, 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.

Lisanslı sporcuların katılacağı “Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası” ve Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull iş birliğiyle düzenlenecek olan, 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılım sağlayabileceği ödüllü ve daha farklı bir formatta yapılacak online satranç turnuvaları için geri sayım başladı. TSF ve Red Bull iş birliğiyle 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılacağı online turnuvalar için de, gerekli duyurular en kısa süre içerisinde yapılacaktır. “Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası”, 2 - 6 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. 3 kategoride 3+2" zaman temposunda gerçekleştirilecek olan turnuvanın her kategorisinde 150 sporcu kontenjanı olacak.

“Evde Kalın, Satrançla Kalın”

Herkesi bu müthiş mücadeleye katılmaya, satranç ruhunu tüm Türkiye’ye yaymaya, "Satrançla Kal"maya davet ediyoruz. “Evde Kalın, Satrançla Kalın”! “Evde Kal 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası” hakkında detaylı bilgi ve kayıt için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. #EvdeSatrançVar #EvdeKalSatrançlaKal