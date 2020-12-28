Dijital oyun sektörü 2021’in trend sektörü olacak

Dünya 2020 yılında zorlu bir süreçten geçerken, pandemide insanların evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte oyun sektörü zorlu koşullara rağmen büyümeye devam eden sektörler arasında yerini aldı. Geliştirdiği MMOFPS türü PC ve bilgisayar oyunu Zula ile Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncu sayısına ulaşan yerli oyun şirketi InGame Group CEO’su Genco Alp, Türkiye oyun sektörünün bu yıl yaklaşık 1 milyar Dolar civarında bir hacme ulaştığını bildirdi.

Sektör açısından 2020 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan Genco Alp, sektörü büyüten en önemli etkenlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektörüne ilginin ve yatırımların her geçen gün artmasıyla açıklanabileceğini, ayrıca pandemi sürecinin de online film platformlarından oyunlara tüm dijital içeriklerin tüketiminin ciddi şekilde büyümesine yol açtığı bilgisini verdi.

“Ciroda, oyuncu ve oyun üreten şirket sayısında artış yaşandı”

InGame Group CEO’su Genco Alp, “Mobil oyun pazarında özellikle ABD pazarına yönelik geliştirilen hypercasual ve casual oyunlar, Türk oyun sektörüne ciddi başarılar getirdi. Yeni dönemde bu başarıların artmasını ve başka pazarların da öne çıkmasını bekliyorum. TL/Dolar oranında yaşanan yükseliş, sektör rakamlarının Dolar bazında daha fazla büyümesini engelledi. Ama genel olarak hem ciroda hem de oyuncu ve oyun üreten şirket sayılarında artış yaşandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Türk oyun sektörü yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam edecek”

İnsanların 2020 yılında daha fazla film/dizi seyrettiğini, oyun oynadığını ve sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiğini vurgulayan InGame Group CEO’su Genco Alp, 2021’e yönelik öngörülerini şöyle sıraladı:

“Türkiye oyun ekosistemi son 2 yıl içerisinde gerçekleşen satışlar ile ciddi bir ivme yakaladı. Son 5 yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yeni mezun, parlak beyinlerimizin bu sektöre gözlerini çevirmesi ve yatırımcıların oyun sektörünü global satışlardan sonra daha iyi tanıması, sektörün daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Ayrıca Türk oyun sektörüne yönelik yabancı yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sektörün yıldızı daha da parlayacak. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz. Pandemi döneminde dijital içeriklere olan ilgi arttı. 2021 yılında genel olarak bu etkinin devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisi de inşallah beklenen yapısal değişiklikleri en kısa sürede tamamlar ve daha stabil bir hale gelir. Ben, 2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firmasının kurulacağını, son 2 senede kurulanların ise ürünlerini hızla lanse etmeye başlayacaklarını öngörüyorum.”

“Zula Mobile’ın globalde lansmanını 2021’de yapacağız”

InGame Group’un 2021 hedefleri hakkında da bilgi veren Genco Alp, globalde büyümeye devam etmek için adımlar atacaklarını kaydetti. Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan, sevilen MMOFPS türü PC oyunu Zula’nın, “Zula Mobile” adıyla titiz bir geliştirme sürecinin ardından 2020’de cep telefonlarına da girdiği bilgisini veren InGame Group CEO’su Genco Alp, grup olarak 2021 planlarını şöyle açıkladı:

“Zula Mobile kısa sürede ülke içinde 7 milyondan fazla indirili. Geliştirici ekibimiz aralıksız çalışmaya ve oyunu mükemmelleştirmeye devam ediyor. Büyük beklentimiz olan Zula Mobile için globalde lansmanı 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece umuyoruz ki, uluslararası başarı sağlayan yeni bir oyunu daha oyun severler ile buluşturmuş olacağız. 2021 yeni oyun projelerine başlayacağımız bir yıl olacak. Dolayısıyla gerek Türkiye gerekse Berlin ofisimizde istihdam anlamında genişleme planlıyoruz.”

“Covid-19, hayatlarımızda kalıcı değişimler yarattı ve bu devam edecek”

InGame Group CEO’su Genco Alp Covid-19 pandemisinin her alanda kalıcı değişimler yarattığını vurgulayarak hem hayatlarımızın hem de iş yapış biçimlerinin dönüşüme uğradığının altını çizdi. Genco Alp, 2021’e yönelik beklentilerini şöyle sıraladı;

“2021’den başlıca beklentim daha fazla dijital, daha hızlı ve verimli üretim yapan firmalar diyebilirim. Covid-19 döneminin hayatlarımızda yarattığı başlıca değişim alışverişten eğlenceye, eğitimden sosyalleşmeye kadar pek çok şeyi artık dijital dünya aracılığıyla yapmaya başlamamız oldu. Bunun daha hızlı ve güvenli olduğunu keşfettik. Bundan sonra eski yaşam stillerimize tamamen dönmek söz konusu olmayacaktır. Bunun yerine teknoloji kullanımını farklı alanlara genişleterek daha da artıracağımızı düşünüyorum. Ve bir başka önemli beklentim de elbette ki, geleceğini daha fazla düşünmesi gereken bir dünya…”